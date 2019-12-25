Ленобласть готовит участок для Мемориального комплекса мирным гражданам СССР, погибшим в годы войны

Открытие мемориала планируется летом 2023 года.

Ленинградская область готовит участок для Мемориального комплекса мирным гражданам СССР, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Сейчас на участке ведется обследование на взрывоопасные предметы, инженерно-геологические, гидрологические изыскания и историко-культурная экспертиза.

Ход работ обсудили на рабочей группе с участием Сергея Нарышкина, Владимира Мединского и Александра Дрозденко.

Открытие мемориала планируется летом 2023 года.

Фото: Telegram / Админка Ленобласти