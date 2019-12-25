В Кронштадте отметили Фестиваль тельняшки

Мероприятие прошло в парке "Остров фортов".

В субботу, 29 августа, в самом популярном парке Кронштадта "Остров фортов" отпраздновали 146 лет со дня изобретения тельняшки. Вход на фестиваль, посвященный морскому предмету одежды, был абсолютно бесплатным. Об этом сообщила пресс-служба музейно-исторического пространства.

Гости смогли насладиться разнообразной программой, которая включала в себя забавные задания под общим названием "Митьковская олимпиада". На территории парка устроили перетягивание каната, шоу мыльных пузырей и другие развлечения для петербуржцев и туристов любого возраста.

Весь день на "Острове Фортов" играла живая музыка и работали аниматоры. Кроме того, для памятных фотографий были доступны арт-объекты, посвященные тельняшке. Некоторые из ни создали сами гости - например, всем желающим предложили расписать скамейки тематическими рисунками.

Добавим, что мероприятие продолжится и 30 августа.

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Фото: Пресс-служба АНО "Остров Фортов"