В Кронштадте отметили 109-летие со дня рождения Александра Маринеско

В церемонии приняли участие моряки-балтийцы, родственники Маринеско и жители города.

Сегодня, 15 января, в кронштадтском парке "Патриот" вспоминали морядка-подводника Александра Маринеско. К его портрету возложили цветы. На церемонию в честь 109-летия со дня рождения командира краснознамённой подводной лодки "С-13" пришли родственники Маринеско, жители города и моряки. Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник".

Известно, что портрет Героя станет частью экспозиции "Поднять перископы!". На территории парка бывшее бомбоубежище превратится в легендарную лодку, которой командовал подводник. Интерактивная программа позволит посетителям максимально погрузиться в атмосферу. Гости узнают о жизни моряков в период Великой Отечественной войны.

Новое пространство откроют 19 марта в День моряка-подводника. Проект является частью масштабной программы "Наследие Петра Великого - достояние российского флота".

Ранее на Piter.tv: ко Дню ВМФ в Кронштадте откроют третью очередь музейно-исторического парка.

Фото: ВКонтакте / Парк "Патриот" ЗВО (скриншот видео)

Видео: ВКонтакте / Парк "Патриот" ЗВО