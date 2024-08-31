В Кронштадте откроют выставку против вандализма у памятников и исторических объектов

На Якорной площади Кронштадта представят работы финалистов конкурса.

В Кронштадте 16 сентября пройдет уличная выставка, направленная на борьбу с вандализмом в отношении памятников. Экспозиция под названием "СОхранить" будет показана на Якорной площади и в сквере Желобовского у Музея истории Кронштадта.

В проекте участвуют финалисты конкурса, чьи работы посвящены проблеме неосознанного вандализма. Авторы обращают внимание на популярную среди туристов практику натирать памятники "на удачу" или использовать их как фон для эффектных фотографий. Об этом пишет Фонтанка.

Организаторы отмечают, что аналогичные проблемы наблюдаются не только в центре Петербурга и Петропавловской крепости, но и в Кронштадте.

Инициатива является частью проекта Музея городской скульптуры, который курирует в городе более 3 тыс. памятников и мемориальных досок. В Кронштадте таких объектов более 150, и многие из них страдают от действий посетителей.

