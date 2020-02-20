Новый лицей в Кронштадте: в "Острове фортов" объединят образование и спорт

В Кронштадте построят лицей на 550 мест. Он будет выполнен в виде корабля.

В следующем, 2024 году, Кронштадт будет рад приветствовать новый лицей, спроектированный для размещения 550 учеников. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Это значимое событие включено в планы развития социальной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Остров фортов", призванного преобразить этот красивый остров в уникальное место, где сливаются образование, история и спорт.

Планируется создание 22 современных учебных классов, включая 8 классов для младших школьников и 14 классов для учеников старших классов. Помимо этого, лицей будет иметь библиотеку с читальным залом, а также актовый зал со сценой.

Вокруг здания будет создана просторная площадь, предназначенная для проведения различных мероприятий. Она станет местом для праздников и фестивалей. Кроме того, на территории комплекса будет обустроена большая спортивная зона.

Важно отметить, что дизайн и концепция нового лицея гармонично вписываются в уникальную архитектурную палитру "Острова фортов". Отражая морские корни Кронштадта, здание лицея имеет форму буквы "Н" и напоминает облик огромного корабля.

Ранее сообщалось, что в Петербурге планируют сдать в 2024 году столько же школ, сколько и в текущем.

Фото: Piter.TV