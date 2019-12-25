В Кронштадте открылся "Сад памяти" героев Великой Отечественной Войны

В нём появились 100 ив, 30 сосен и 20 яблонь.

Сегодня, 21 июня, на территории кластера "Остров фортов" в парке Кронштадта открыли "Сад памяти" героев Великой Отечественной Войны. К 75-летию Победы по всей стране высадят 27 миллионов деревьев: именно стольких людей потерял по официальным данным советский народ в войне с нацистской Германией.

В Кронштадте высадка деревьев посвящена военным врачам, которые жертвовали собой, спасая людей, в годы Великой Отечественной войны. В саду появились 100 ив, 30 сосен и 20 яблонь. В акции приняли участие представители правительства Петербурга и администрации Кронштадтского района, а также врачи, знаменитости, священнослужители, журналисты и волонтёры.

Ранее мы сообщили, что Парад Победы на Дворцовой завершится песней военного хора.

Фото: "Подслушано в Кронштадте" / ВКонтакте