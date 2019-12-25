В Кронштадте осветят памятники Иоанну Кронштадтскому

Один из памятников отправят в Голливуд.

В воскресенье, 1 ноября, в Кронштадте освятили четыре памятника святому праведному Иоанну Кронштадтскому, сообщили РИА Новости.

Церемония прошла в Николаевском Морском соборе в день рождения святого праведного Иоанна Кронштадтского. Отмечается, что памятники, созданные на деньги фонда "Общее Дело", отправятся в православные общины Австралии, США, Абхазии и Архангельской области. Ранее памятники святому также отправили в Воронеж, Вашингтон и Германию.

Установку монументов приурочили к 30-летию канонизации святого и 100-летию создания Русской православной церкви за рубежом.

Ранее мы писали, что отливку памятника Александру Башлачеву в Петербурге начнут в ноябре.

Фото: Мемориальный музей-квартира Иоанна Кронштадтского