В Кронштадте на репетиции Главного Военно-морского парада побывали школьники из Мариуполя

200 ребят увидели подлодку "Магадан", сторожевой корабль "Ярослав Мудрый", учебный корабль "Перекоп".

В Кронштадте школьники из Мариуполя посетили генеральную репетицию Главного военно-морского парада. 200 ребят увидели подлодку "Магадан", сторожевой корабль "Ярослав Мудрый", учебный корабль "Перекоп", передают в пресс-службе Смольного.

Они посмотрели также статический показ кораблей - барк "Седов", атомные подводные лодки "Северодвинск" и "Вепрь", корвет "Бойкий" и другие. По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, за лето в лагере "Дружных" отдохнут порядка 1,5 тысячи детей из Мариуполя.

Ранее мы писали, что военнослужащие-фельдшеры Росгвардии оказали помощь троим зрителям на репетиции парада ВМФ.

Фото: Минобороны РФ