В Кронштадте на рабочего упало дерево

Мужчина распиливал пострадавшие от урагана деревья.

На территории кронштадтского госпиталя на рабочего упало дерево, поломанное сильным ветром. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Рабочий получил производственную травму 24 февраля около пяти часов вечера на территории филиала №2 Военно-клинического госпиталя на улице Мануильского. Он должен был распилить деревья, пострадавшие при урагане.

В результате при падении дерева отломившаяся большая ветка ударила рабочего по голове, хотя он и стоял в нескольких метрах. У мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, рану голов и перелом трех ребер.

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