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Водитель сорвался с автовоза и разбился на заводе Nissan
Сегодня, 10:36
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Alena_Zinovieva

Водитель сорвался с автовоза и разбился на заводе Nissan

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При падении мужчина ударился головой.

Днем 24 февраля на заводе Nissan Manufacturing Rus, расположенном на Комендантском проспекте, 140, произошел несчастный случай. На складе готовой продукции нашли труп 63-летнего водителя. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

По предварительным данным, мужчина залез на второй этаж автовоза, сорвался и при падении ударился головой. Травма оказалась смертельной.

По факту случившегося проводится проверка. Выясняются обстоятельства происшествия.

Ранее мы писали, что на Софийском бульваре водитель погиб из-за наезда на дерево.

Фото: Piter.TV

Теги: nissan, несчастный случай, смертельная травма
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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