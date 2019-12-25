Водитель сорвался с автовоза и разбился на заводе Nissan

Днем 24 февраля на заводе Nissan Manufacturing Rus, расположенном на Комендантском проспекте, 140, произошел несчастный случай. На складе готовой продукции нашли труп 63-летнего водителя. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".
По предварительным данным, мужчина залез на второй этаж автовоза, сорвался и при падении ударился головой. Травма оказалась смертельной.
По факту случившегося проводится проверка. Выясняются обстоятельства происшествия.
Ранее мы писали, что на Софийском бульваре водитель погиб из-за наезда на дерево.
Фото: Piter.TV
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