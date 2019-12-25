Водитель сорвался с автовоза и разбился на заводе Nissan

При падении мужчина ударился головой.

Днем 24 февраля на заводе Nissan Manufacturing Rus, расположенном на Комендантском проспекте, 140, произошел несчастный случай. На складе готовой продукции нашли труп 63-летнего водителя. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

По предварительным данным, мужчина залез на второй этаж автовоза, сорвался и при падении ударился головой. Травма оказалась смертельной.

По факту случившегося проводится проверка. Выясняются обстоятельства происшествия.

Ранее мы писали, что на Софийском бульваре водитель погиб из-за наезда на дерево.

Фото: Piter.TV