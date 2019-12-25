Еще один человек пострадал.

На Софийском бульваре водитель погиб из-за наезда на дерево. Трагедия произошла вечером 24 февраля в Пушкинском районе Петербурга. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. Предварительно автомобилист находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

По данным от ГИБДД по региону, мужчина 1988-го года рождения не справился с управлением транспортным средством. В результате "Хендай Солярис" съехал с проезжей части и ударился о преграду. Авария произошла на дороге с односторонним движением. Шофер погиб на месте. Его пассажира 1984-го года рождения госпитализировали. Пациент находится в состоянии средней степени тяжести.

Ранее на пересечении Каменноостровского и Большой Монетной столкнулись три автомобиля.

Фото: Вконтакте/Евгений Силин

