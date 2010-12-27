Мужчина убил приятеля в Кронштадте из-за выпитой водки

Приятели вместе скинулись на бутылку водки, но один из них выпил ее по дороге, за что и поплатился жизнью.

В Кронштадте мужчина забил насмерть своего знакомого из-за бутылки водки. Дело в том, что во вторник, 23 октября, приятели вместе собрали деньги на бутылку водки, а вот выпить ее удалось лишь одному. Об этом сообщают городские СМИ.

Пострадавший купил на общие деньги бутылку алкогольного напитка, но выпил ее по дороге из магазина. Чтобы доказать своему знакомому, что он не забрал себе деньги, он показал пустую бутылку. Приятель не оценил такой поступок и набросился на "обидчика". Он нанес ему множество тяжелых ударов по голове, а после этого убил, после чего его схватили сотрудники полиции.

В скором времени обвиняемому огласят приговор по статье о нанесении тяжких телесных повреждений, повлекшем смерть.

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