В Кронштадте мопед врезался в микроавтобус на перекрестке

Водителя мопеда госпитализировали со средними травмами.

Днем в воскресенье, 31 мая, на Кронштадском шоссе в Кронштадте произошло ДТП. Как отмечается в группе "Дорожный инспектор" "ВКонтакте", авария стала очередным примером нарушения приоритета проезда перекрестков.

У дома №14 по упомянутому шоссе микроавтобус, поворачивая налево, не пропустил мопед. Владелец двухколесного транспорта врезался в середину фургона и после удара свалился на асфальт. Фургон, судя по видео, не прекратил движение и поехал дальше.

В результате ДТП 63-летнего водителя мопеда, у которого не оказалось прав на транспорт, госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Ранее мы рассказывали, как Toyota врезалась в фонарный столб перед Дворцовым мостом.

Видео: Дорожный инспектор / "ВКонтакте"