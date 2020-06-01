Toyota врезалась в фонарный столб перед Дворцовым мостом

Автомобиль получил серьезные повреждения.

В ночь на 1 июнь в центре Петербурга произошло ДТП с участием одного автомобиля. По словам очевидцев, водитель Toyota Mark не справился с управлением и врезался в фонарный столб. В распоряжении Piter.TV появилось видео с моментом аварии.

ДТП произошло возле Дворцового моста, автомобилист направлялся в сторону Васильевского острова. О пострадавших, как и о причинах аварии, не сообщается.

На снимке видно, что иномарка получила серьезные повреждения – от удара задняя часть полностью смята.

Ранее мы писали, что на перекрестке Доблести и Казакова машина перевернулась на крышу.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Планета Бесконечность

Видео: Piter.TV