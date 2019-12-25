На сегодняшний день в Кронштадте открыты 25 спортивных дворовых площадок.

В этом году в Кронштадте отремонтируют восемь спортивных площадок, передаёт пресс-служба Смольного.

Сегодня, 13 марта, губернатор Петербурга Александр Беглов посетил Курортный и Кронштадтский районы, чтобы увидеть, как организована спортивная работа с жителями. На сегодняшний день в Кронштадте открыты 25 спортивных дворовых площадок, на которых работают пять профессиональных инструкторов.

Беглов обратил внимание на тренажёрную площадку, которая была построена 10 лет назад, на Кронштадтском шоссе, д.10 корпус 1. Губернатор Петербурга отметил востребованность данной спортивной площадки. Беглов также заявил, что пять спортивных площадок нуждаются в ремонте.

Важно создавать условия, чтобы жители всех возрастов круглый год могли заниматься спортом на свежем воздухе, рядом с домом. Принято решение, чтобы все детские и спортивные площадки в Петербурге проектировались и строились по принципу зонирования. Обязательно нужно создавать условия для маломобильных граждан заявил Беглов.

Напомним, что город занял второе место в конкурсе Совета муниципальных образований в номинации "Лучшая организация физкультурно-оздоровительного мероприятия для лиц пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья".

Ранее мы писали, что власти Петербурга утвердили проект планировки туристского кластера в Кронштадте.

Фото: gov.spb.ru