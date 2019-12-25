В Кронштадт прибыл отряд боевых катеров для участия в параде в День ВМФ

Корабли начали тренировки в Финском заливе.

Стало известно, что в Кронштадт прибыл отряд из 5 малых ракетных кораблей и 2 ракетных катеров для участия в Главном военно-морском параде 26 июля. В состав группы вошли новейшие малые ракетные корабли "Серпухов", "Советск", "Мытищи", а также ракетные катера "Чувашия" и "Димитровград".

Судна причалили к военно-морской базе Кронштадта. Отряд приступил к тренировкам в Финском заливе в первый день прибытия.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге в параде в День ВМФ примут участие более 200 кораблей.

Фото: сайт Минобороны РФ