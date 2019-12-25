Святыню привезут в Никольский Морской собор спецрейсом борта Ил-76.

В четверг, 16 июля, стало известно о том, что в Кронштадт к Дню ВМФ привезут мощи адмирала Ушакова. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что святыню привезет спецрейсом борта Ил-76 из Санаксарского мужского монастыря, который находится в Мордовии. Мощи адмирала Ушакова доставят в Никольский Морской собор.

Планируется, что катер со святыней обойдет корабли, принимающие участие в параде ко Дню ВМФ и стоящие на Кронштадтском рейде.

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