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В Кронштадт к Дню ВМФ привезут мощи адмирала Ушакова
Сегодня, 9:14
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IRINA_CHALKINA

В Кронштадт к Дню ВМФ привезут мощи адмирала Ушакова

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Святыню привезут в Никольский Морской собор спецрейсом борта Ил-76.

В четверг, 16 июля, стало известно о том, что в Кронштадт к Дню ВМФ привезут мощи адмирала Ушакова. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что святыню привезет спецрейсом борта Ил-76 из Санаксарского мужского монастыря, который находится в Мордовии. Мощи адмирала Ушакова доставят в Никольский Морской собор.

Планируется, что катер со святыней обойдет корабли, принимающие участие в параде ко Дню ВМФ и стоящие на Кронштадтском рейде.

Ранее мы сообщали о том, что парусник "Полтава" покинул стоянку у "Лахта Центра".

Фото:википедия

Теги: вмф, кронштадт, мощи адмирала ушакова
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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