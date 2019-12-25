В Кронштадт из питомника вернули 100-летнюю лозу для украшения стен офицерских флигелей

На возвращение к своему прежнему размеру лозе потребуется 2 года.

В Кронштадте у стен офицерских флигелей на Советской улице высадили более 50 саженцев 100-летней виноградной лозы. Об этом сообщила пресс-служба администрации Кронштадтского района.

Летом 2020 виноград выкорчевали и отправили в питомник на время реставрации фасадов зданий, теперь он вновь украшает стену. По мнению краеведов, виноград посадили во времена постройки Морского Никольского собора, то есть в начале XX века.

Во время ремонта фасадов местные жители очень переживали за судьбу лозы. По стенам каменных ограждений пустят специальную проволоку, по которой ветви быстро разрастутся и примут прежний вид. К своему прошлому размеру лоза вернется примерно через 2 года.

Ранее стало известно о том, что в Петербурге появятся больше вьющихся растений на стенах.

Фото: Евгения Серко / vk.com/kronshtadtcity