В Петербурге появятся больше вьющихся растений на стенах

Нехватку озеленения может решить "вертикальное озеленение".

Во вторник, 11 августа, стало известно, что в Петербурге может появиться "вертикальное озеленение", которое поможет решить проблему нехватки зелени в городе.

Учитывая, что историческая застройка центральных районов не позволяет создавать много садов и парков, вьющиеся растения на стенах компенсируют недостаток озеленения. Для того, чтобы задуманное получилось, активистам необходимо наладить взаимодействие с комитетом по благоустройству и садово-парковым хозяйством. По мнению некоторых активистов, вьющиеся растения несут пользу: защищают здание от пыли, а его жильцов – от шума.

Отмечается, что "зеленые стены" в городе страдают, а некоторые и вовсе уничтожают. Так, евичий виноград на улице Лизы Чайкиной не выдержал непогоды. Местные жители сами решили восстановить растение. Отмечается, что другие растения падают сами, потому как им не за что "ухватиться".

Ранее мы писали, что специалисты ККИ снесли очередной незаконный торговый павильон в Петербурге.

Фото: pixabay