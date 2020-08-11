Специалисты ККИ снесли очередной незаконный торговый павильон в Петербурге

Утром во вторник, 11 августа, на проспекте Пятилеток около дома №10, корпус 2, литера А.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга провели обследование земельного участка и выявили незаконное использование участка: на нем располагался нестационарный торговый объект. В павильоне продавали овощи, уголка потребителя не было, кассовые чеки не выдавались. Землепользователю дали возможность добровольно освободить участок, но в указанный срок постройку не демонтировали. Сотрудники ККИ совместно с подведомственной организацией освободили самовольно занятый земельный участок.

Мобильный корреспондент побывал на месте и отметил, что ларек стоял на месте около 15 лет.

Ранее мы писали, что в Ольгино со скандалом снесен незаконный торговый павильон.

Видео: Piter.TV