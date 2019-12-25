В Ольгино со скандалом снесен незаконный торговый павильон

Действиями властей был крайне недоволен владелец магазина.

Сотрудники комитета по контролю за имуществу Петербурга в субботу, 13 июня прибыли к торговому павильону у Коннолахтинском проспекте в Ольгино. В итоге торговая точка была снесена. Утверждается, что предприниматель-владелец магазина самовольно занял земельный участок, для установки двухсекционного киоска по продаже выпечки, овощей и фруктов.

Уточняется, что часть конструкции находилась на территории ОАО "РЖД". В ККИ добавили, что владелец павильона пытался помешать сносу магазина, отказываясь покидать помещение и угрожая инспекторам.

На происходящее обратил внимание в своей группе в соцсетях активист Александр Виноградов, нам рассказывавший о вреде уличной торговли для Петербурга. В своей трансляции случившееся он назвал "вакханалией" и пообещал обратиться во все возможные инстанции.

Ранее мы сообщали о том, что кафе на 8-й Советской накажут за упрямую работу во время ограничений. В заведение уже дважды заходили с проверками и составляли административные протоколы.

Фото: пресс-служба комитета по контролю за имуществом