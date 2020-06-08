Как уличная торговля вредит Петербургу — объясняет руководитель организации "Потребнадзор"

Мы поговорили с Александром Виноградовым, главой общественной кампании против незаконной торговли.

Известный борец с незаконными торговыми точками Александр Виноградов рассказал, как уличная торговля лишает Петербург миллиардов рублей, чем "Апрашка" и "Уделка" отличаются от безликих торговых точек, а также и кто "крышует" нелегальные ларьки с фруктами.

Мы не боремся с бабушками, мы ни разу ни одну бабушку не выгнали. Хотя это тоже незаконно, но мы прекрасно понимаем, в какой стране живем. Мы боремся именно с ОПГ, я открыто это говорю, потому что это реально мафия, которая выставляет незаконные торговые точки. По самым скромным подсчетам, наш город теряет ежегодно от 6 до 8 миллиардов рублей. Это только арендные платежи, которые могли бы идти на благо города. Если мы говорим об НДС, налогах и всей совокупности, то это 25-33 миллиарда рублей в год. Эти деньги оседают в карманах нерадивых сотрудников администрации района, где это происходит, сотрудников территориальных отделов полиции, и ОМВД районов. Александр Виноградов, руководитель общественной организации "Потребнадзор"

Александр пояснил, чем Удельный рынок отличается от знаменитого Апраксина двора. По его мнению, один из них следует сохранить из-за повышенного внимания туристов.

Апраксин двор испокон веков, с 90-х годов это метка криминала. Криминал там есть до сих пор, там можно найти все, что угодно, вплоть до огнестрельного оружия. Мы все это прекрасно знаем. Что касается Удельного рынка, то его нужно чуть-чуть облагородить. Он уже вошел в путеводители для туристов, там надо просто поддерживать все время порядок. Что касается Апраксина двора, мы помним, как Валентина Ивановна Матвиенко его закрывала. Там очень сложная юридическая ситуация, потому что много помещений, которые находятся в частной собственности. Выкинуть оттуда частных собственников невозможно по закону. Александр Виноградов, руководитель общественной организации "Потребнадзор"

Видео: Piter.TV