В Кронштадте открыли мемориал в память военных руководителей города

На плитах высечены имена 41 генерал-губернатора.

В преддверии Дня ВМФ в Кронштадте прошла церемония открытия мемориала с именами городских генерал-губернаторов. Мероприятие посетил губернатор Петербурга Александр Беглов. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Мемориал из белого мрамора было решено установить в Доковом Адмиралтействе. На камне золотыми буквами увековечены имена 41 руководителя флота, которые сделали немало для становления Кронштадта.

В ходе церемонии Александр Беглов высказал предложение по возрождению традиции подъема Андреевского флага во время торжественных событий.

Ранее губернатор отметил, что парад ВМФ в этом году пройдет в необычном формате.

Фото: Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга