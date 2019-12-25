В Кронштадте открыли мемориал в память военных руководителей города

В преддверии Дня ВМФ в Кронштадте прошла церемония открытия мемориала с именами городских генерал-губернаторов. Мероприятие посетил губернатор Петербурга Александр Беглов. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
Мемориал из белого мрамора было решено установить в Доковом Адмиралтействе. На камне золотыми буквами увековечены имена 41 руководителя флота, которые сделали немало для становления Кронштадта.
В ходе церемонии Александр Беглов высказал предложение по возрождению традиции подъема Андреевского флага во время торжественных событий.
Ранее губернатор отметил, что парад ВМФ в этом году пройдет в необычном формате.
Фото: Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
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