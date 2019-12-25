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Губернатор отметил, что парад ВМФ в этом году пройдет в необычном формате
Сегодня, 21:09
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smirenny

Губернатор отметил, что парад ВМФ в этом году пройдет в необычном формате

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В этом году пришлось отказаться от стоячих мест в Кронштадте.

Глава города отметил, что в этом году День ВМФ пройдет в необычном формате из-за коронавируса. Проход кораблей и подводных лодок будет зрелищным, однако для безопасности горожан пришлось пойти на особые меры, сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

В этом году в Кронштадте приняли решение расположить только почетных гостей (ветеранов вооруженных сил, военнослужащих, учащихся военных учебных заведений и других). Остальные петербуржцы смогут посмотреть праздник по телевизору в онлайн-формате. 

Смольный посоветовал предпринимателям сократить рабочий день, потому как движение по городу будет затруднено.

День ВМФ: какие мосты разведут.

Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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