Губернатор отметил, что парад ВМФ в этом году пройдет в необычном формате

В этом году пришлось отказаться от стоячих мест в Кронштадте.

Глава города отметил, что в этом году День ВМФ пройдет в необычном формате из-за коронавируса. Проход кораблей и подводных лодок будет зрелищным, однако для безопасности горожан пришлось пойти на особые меры, сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

В этом году в Кронштадте приняли решение расположить только почетных гостей (ветеранов вооруженных сил, военнослужащих, учащихся военных учебных заведений и других). Остальные петербуржцы смогут посмотреть праздник по телевизору в онлайн-формате.

Смольный посоветовал предпринимателям сократить рабочий день, потому как движение по городу будет затруднено.

День ВМФ: какие мосты разведут.

Фото: Piter.TV