День ВМФ: какие мосты разведут

Помимо мостов в центре города, проезд будет запрещен по дамбе.

В День ВМФ, который пройдет в это воскресенье, 26 июля, разведут четыре моста: Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский. Переправы поднимут в 10:30 утра, а подъездные пути перекроют до двух часов дня.

Также проезд перекроют по дамбе: с 7:00 до 17:00. Для того, чтобы вернуться домой, жители Кронштадта должны оформить пропуск в районном МФЦ. Помимо этого, проезд по ЗСД станет бесплатным с 7:30 до 14:30, кроме участка "КАД (Север) – Белоостров".

Ранее мы писали, что губернатор Петербурга поручил сделать еще один бесплатный день для проезда по ЗСД.

Фото: Piter.TV