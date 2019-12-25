Губернатор Петербурга поручил сделать еще один бесплатный день для проезда по ЗСД

Такой "подарок" будет сделан для удобства горожан перед Днем Военно-морского флота и в сам праздник.

Губернатор Петербурга поручил сделать бесплатным проезд по ЗСД 24-го июля. В ходе заседания правительства города Александр Беглов дал соответствующее поручение комитету по транспорту.

По словам градоначальника, оплата проезда создает неудобства для горожан и жителей города. При этом на День Военно-морского флота будут приезжать жители из других городов. Так как сам праздник в воскресенье, то в Петербург будут приезжать, скорее всего, в пятницу — 24 июля. В связи с этим проезд по ЗСД "от кольца до кольца" также стоит сделать бесплатным.

Соответствующее постановление председатель комитета по транспорту обещал представить Беглову уже сегодня, 21 июля.

Напомним, что проезд будет бесплатным также 23 и 26 июля.

Ранее Александр Беглов поручил разобраться с открытием торговых центров и ресторанов в Петербурге. Если вопрос не удастся решить в ближайшее время, то он сам поедет в Москву.

Фото: Piter.TV