В дни репетиций и парада ВМФ проезд по ЗСД станет бесплатным

Это затронет только часть маршрутов.

Проезд по участкам Западного скоростного диаметра 19, 23 и 26 июля станет бесплатным из-за проведения репетиций и самого Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ.

Как сообщили в комитете по транспорту Петербурга, платить не придется за проезд по части маршрутов Центрального и Северного участков ЗСД. Это будет возможно только во время репетиций и парада, когда в центре Петербурга будут разведены мосты.

Ранее мы сообщали, что УФАС проверит цены на ЗСД после жалоб водителей. Петербургское правительство теперь обязано до 28 июля предоставить документы, которые объясняют ценообразование тарифов.

Фото: Piter.tv