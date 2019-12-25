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Петербургское УФАС проверит цены на ЗСД после жалоб водителей
Сегодня, 12:23
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nastya960

Петербургское УФАС проверит цены на ЗСД после жалоб водителей

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Петербургское правительство обязано до 28 июля предоставить в УФАС документы, которые объясняют ценообразование тарифов

Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу начало проверку тарифообразования на Западном скоростном диаметре (ЗСД). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Незадолго до проверки в УФАС поступило множество жалоб граждан на формирование тарифов на ЗСД и ООО "Магистраль Северной столицы" (МСС).

Теперь петербургское правительство обязано до 28 июля предоставить в УФАС документы, которые объясняют ценообразование тарифов на ЗСД и письменное обоснование причин повышения.

ЕАБР выделил деньги на строительство развязки ЗСД с Шуваловским и Витебским проспектами.

Фото: Piter.TV

Теги: зсд, уфас
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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