ЕАБР выделил деньги на строительство развязки ЗСД с Шуваловским и Витебским проспектами

Ранее городские проекты уже финансировались банком.

Евразийский банк развития (ЕАБР) предоставил 6 млрд рублей на строительство участков автомобильной дороги для АО "Западный скоростной диаметр". Об этом сообщила пресс-служба банка.

Речь идет о строительстве Шуваловской развязки ЗСД, первого этапа Широтной скоростной магистрали ― развязки с Витебским проспектом.

Ранее ЕАБР уже выступал в качестве кредитора для финансирования строительства многополосной магистрали ЗСД.

Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, которая была учреждена Россией и Казахстаном в 2006 году.

Ранее Piter.TV узнал о том, что строительство Широтной магистрали перенесут на 2021 год.

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