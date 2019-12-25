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ЕАБР выделил деньги на строительство развязки ЗСД с Шуваловским и Витебским проспектами
Сегодня, 14:25
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ЕАБР выделил деньги на строительство развязки ЗСД с Шуваловским и Витебским проспектами

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Ранее городские проекты уже финансировались банком.

Евразийский банк развития (ЕАБР) предоставил 6 млрд рублей на строительство участков автомобильной дороги для АО "Западный скоростной диаметр". Об этом сообщила пресс-служба банка.

Речь идет о строительстве Шуваловской развязки ЗСД, первого этапа Широтной скоростной магистрали ― развязки с Витебским проспектом. 

Ранее ЕАБР уже выступал в качестве кредитора для финансирования строительства многополосной магистрали ЗСД. 

Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, которая была учреждена Россией и Казахстаном в 2006 году. 

Ранее Piter.TV узнал о том, что строительство Широтной магистрали перенесут на 2021 год. 

Фото: pixabay.com 

 

Теги: еабр, зсд, развязка, строительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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