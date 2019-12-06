График разводки мостов в Петербурге снова изменят из-за репетиции парада ВМФ

По обычному графику переправы разведут только в ночь с 15 на 16 июля.

Подготовка к Главному военно-морскому параду, который состоится 26 июля, снова внесет изменения в график разводки мостов. Как сообщили в "Мостотресте", в ночь на 17, 18, 20, 24 и 27 июля разводка четырех мостов через Неву будет продлена до шести утраю

Литейный мост разведут с 1.40, Троицкий – с 1.20, Дворцовый разведут дважды – с 01.10 до 02.50 и с 03.10 до 06.00, как Благовещенский мост – эту переправу разведут с 01.25 до 02.45 и с 03.10 до 06.00. 19 июля все четыре моста разведут в дневные часы, с 11.00 до 12:15. Проезд транспорта по мостам на время разводки и на 15 минут после их сведения будет недоступен.

Отмечается, что в ночь с 15 на 16 июля мосты по Неве и Большой Неве будут разводиться по обычному графику.

Тем временем, на Сенатской площади прошла первая тренировка пешей колонны парада ко Дню ВМФ.

Фото: Piter.TV