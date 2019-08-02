В составе колонны находятся парадные расчеты морпехов, курсантов и офицеров Военно-Морского института.

В среду, 15 июля, стало известно о том, что на Сенатской площади прошла первая тренировка пешей колонны парада ко Дню ВМФ. В репетиции приняли приняли участие 10 парадных расчетов.

Известно, что в составе колонны замечены парадные расчеты морпехов, курсантов и офицеров Военно-Морского института. Также в репетиции участвовали офицеры Военно-Морского политехнического института и Военного учебно-научного центра ВМФ России "Военно-Морская Академия имени Н. Г. Кузнецова".

Тренировка проходила в повседневной одежде.

Ранее мы сообщали о том, что в среду антициклон вступит в схватку с циклоном в Петербурге.

Фото:пресс-служба Министерства обороны России