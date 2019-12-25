Он контактировал и с больными, и с персоналом, поэтому клинику отправили на карантин.

В Крыму закрыли больницу из-за пациента с подозрением на коронавирус. В городе Армянск больница прекратила выписку и приём больных. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Мы ещё подтверждение не получили, но на процентов 90, скорее всего, тест будет положительный, - сказал он.

По его словам, накануне из Москвы в Крым вернулась женщина, которая работала в столице. После её брат попал в больницу Армянска с гипертоническим кризом. Он контактировал и с больными, и с персоналом, поэтому больницу отправили на карантин.

Ранее мы сообщали, что в Крыму ввели карантин по коронавирусу со 2 апреля.