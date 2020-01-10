По данным ведомства, 18-летний житель Крыма поддерживал связь с лидером террористической организации с Украины.

В Крыму задержали неонациста, готовившего теракт в мечети. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ полуострова.

По данным ведомства, 18-летний житель Крыма поддерживал связь с лидером террористической организации с Украины, который отрабатывал ему задание по поджогу мечети за тысячу долларов. Он также причастен к нападению и нанесению телесных повреждений гражданам, порче их имущества, поджогам и нанесению экстремистской символики.

В ходе обысков в доме задержанного обнаружили и изъяли бутылки с зажигательной смесью, ножи, перцовые баллончики, аэрозольную краску и средства связи. Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются другие лица, причастные к противоправной деятельности.

Ранее мы сообщали, что ФСБ задержала работавшего на Киев сотрудника одного из надзорных органов России.

Видео: Управление ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю