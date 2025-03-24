В инициативном порядке россиянин совершил госизмену в пользу Украины.

Сотрудник центрального аппарата одного из российских контрольно-надзорных органов задержан по подозрению в государственной измене. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники Центра общественных связей ФСБ России. По информации от силового ведомства, злоумышленник передавал киевскому режиму сведения о мерах по защите объектов промышленности и энергетики, расположенных на территории приграничных районов страны.

По версии следствия, гражданин России установил сотрудничество на конфиденциальной основе с представителями иностранного государства (Украины) в целях оказания им содействия в деятельности, направленной против безопасности РФ. ЦОС ФСБ России

В надзорном ведомстве добавили, что в 2024 году задержанный инициативно отправил противнику данные о проводимых работах в приграничье, а также местах дислокации подразделений отечественных Вооруженных сил. Сейчас в отношении фигуранта расследования возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ за государственную измену. Мужчина находится под стражей.

В ДНР за неделю сорвали 185 воздушных атак ВСУ.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России