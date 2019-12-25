В Крыму задержали двух готовивших теракт мужчин

Двое россиян выбрали для совершения преступления четыре объекта.

Два жителя на территории полуострова Крым задержаны российскими силовыми структурами при подготовке теракта по заказу Главного управления разведки (ГУР) министерства по обороне Украины. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители прес-сслжбы регионального управления прокуратуры. В надзорном ведомстве пояснили, что один из обвиняемых летом 2024 года через интернет вступил в контакт с представителем иностранной разведки. Мужчина выразил готовность работать против национальных интересов России. Позже он привлек к противозаконной деятельности второго фигуранта расследования. Этот человек также выступал против проведения специальной военной операции (СВО).

Они проводили рекогносцировку местности, подбирая доступные маршруты для скрытого подхода, места для размещения взрывных устройств и укрытия от посторонних лиц. пресс-служба прокуратуры по Крыму

Граждане, вступив в ряды членов террористического сообщества, созданного разведкой киевского режима, по указанию кураторов извлекли из тайников самодельное взрывное устройство (СВУ), выполненное на основе гексогена и электродетонатор к нему Соучастники определили четыре объекта для возможного совершения терактов. Известно, что до конца довести свои преступные действия обвиняемым не удалось, так так были задержаны силовиками.

