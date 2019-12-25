Погибший военный также проходил службу по контракту.

В Крыму военный случайно застрелил сослуживца. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Речи идёт о контрактнике. Известно, что он грубо нарушил правила поведения с боевым оружием.

Он произвел выстрел из штатного оружия. цитата из сообщения пресс-службы

Погибший военный также проходил службу по контракту.

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