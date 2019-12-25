В Крыму военный случайно застрелил сослуживца. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
Речи идёт о контрактнике. Известно, что он грубо нарушил правила поведения с боевым оружием.
Он произвел выстрел из штатного оружия.
цитата из сообщения пресс-службы
Погибший военный также проходил службу по контракту.
Командование Черноморского флота начало проверку. О том, когда это случилось, неизвестно.
Ранее Шойгу призвал военачальников уделить внимание противодействию COVID-19.
Фото: pixabay.com
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