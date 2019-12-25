  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Крыму военный случайно застрелил сослуживца
Сегодня, 16:39
47
matveyvn

В Крыму военный случайно застрелил сослуживца

0 0

Погибший военный также проходил службу по контракту.

В Крыму военный случайно застрелил сослуживца. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Речи идёт о контрактнике. Известно, что он грубо нарушил правила поведения с боевым оружием.

Он произвел выстрел из штатного оружия.

цитата из сообщения пресс-службы

Погибший военный также проходил службу по контракту.

Командование Черноморского флота начало проверку. О том, когда это случилось, неизвестно.

Ранее Шойгу призвал военачальников уделить внимание противодействию COVID-19.

Фото: pixabay.com

Теги: армия рф, крым, смерть
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии