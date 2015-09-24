В Крыму водитель на легковушке сбил двух девушек

Пострадавшие были госпитализированы в медучреждение.

Под городом Алушта республики Крым в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пешеходов пострадали два человека. Об этом информирует пресс-служба МВД по региону.

По данным ведомства, водитель "ВАЗ" не выбрал безопасную скорость, вследствие чего наехал на трех девушек, которые стояли у края проезжей части. Затем машина врезалась в торговый павильон. В результате ДТП, пострадали две девушки. Их доставили в медицинское учреждение.

По факту инцидента проводится проверка. Отмечается, что водитель от медицинского освидетельствования отказался.

Ранее в Египте произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли 12 человек.

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