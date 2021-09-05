В Египте в аварии с автобусом погибли 12 человек

В Египте произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли 12 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в медучреждении города Суэц.
Инцидент произошел примерно в 100 км от Каира. Автобус следовал по маршруту Шарм-эш-Шейх – Каир. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, врезался в ограждение, вследствие чего транспортное средство перевернулось. В результате ЧП погибли 12 человек, около 40 пострадавших получили травмы. Они были доставлены в лечебное учреждение города Суэц.
Информации об иностранцах среди погибших и пострадавших пока нет. В настоящее время выясняются обстоятельства ДТП.
Ранее в Турции шесть человек погибли в ДТП с поездом.
Видео: Twitter/almdarnewsq8
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