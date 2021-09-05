В Египте в аварии с автобусом погибли 12 человек

По предварительной информации, иностранцев среди пострадавших и погибших нет.

В Египте произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли 12 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в медучреждении города Суэц.

Инцидент произошел примерно в 100 км от Каира. Автобус следовал по маршруту Шарм-эш-Шейх – Каир. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, врезался в ограждение, вследствие чего транспортное средство перевернулось. В результате ЧП погибли 12 человек, около 40 пострадавших получили травмы. Они были доставлены в лечебное учреждение города Суэц.

Информации об иностранцах среди погибших и пострадавших пока нет. В настоящее время выясняются обстоятельства ДТП.

Ранее в Турции шесть человек погибли в ДТП с поездом.

Видео: Twitter/almdarnewsq8