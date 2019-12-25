Еще один отдыхающий считается пропавшим без вести.

В Крыму во время шторма утонули четыре человека. Отдыхающие решили пренебречь собственной безопасностью во время плохих погодных условий. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления Следственного комитета. Чиновники уточнили, что инциденты зафиксированы в несколько районах полуострова.

Личности всех погибших установлены. Все они утонули во время купания на глазах у очевидцев. На местах происшествий проведены все необходимые следственные действия, назначены судебно-медицинские экспертизы пресс-служба СК РФ

Первая утонувшая найдена на пляже поселка Николаевка Симферопольского района. Погибла 67-летняя женщина. Еще одна отдыхающая обнаружена на пляже санатория в Евпатории. Жертве был 71 год. В Саках скончался 50-летний мужчина, а в населенном пункте Курортное Ленинского района - 62-летний турист. Местонахождение еще одного приезжего устанавливается. Пока что он считается пропавшим без вести. Речь идет о 34-летнем мужчине. Он ушел купаться на море вместе с маской и не вернулся. Это произошло около Балаклавской бухты, где обнаружена одежда отдыхающего. Ведутся поиски.

Крым обновил антирекорд по числу случаев заражения коронавирусом в сутки.

Фото: Pixabay.com