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В Крыму выявили еще 27 случаев коронавируса

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Известно о 112 случаях завезения вируса из других регионов России.

В Крыму выявили еще 27 случаев коронавируса. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксёнов.

Он отметил, что 10 заболевших выявлены при обращении за медицинской помощью, 8 – среди контактных. Восемь случаев обнаружили при скрининге здорового населения, один инфицированный прибыл на полуостров из Украины.

Всего в Крыму на данный момент зафиксировано 1664 случая заражения COVID-19 - 83 из них выявлены у людей, прибывших из-за границы, 112 случаев завоза вируса из других регионов России.

Ранее мы писали, что в России зафиксировано 5 061 новый случай заражения коронавирусом. 

Видео: ВК / Сергей Аксёнов

Теги: количество зараженных, коронавирус, крым
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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