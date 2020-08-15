Известно о 112 случаях завезения вируса из других регионов России.

В Крыму выявили еще 27 случаев коронавируса. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксёнов.

Он отметил, что 10 заболевших выявлены при обращении за медицинской помощью, 8 – среди контактных. Восемь случаев обнаружили при скрининге здорового населения, один инфицированный прибыл на полуостров из Украины.

Всего в Крыму на данный момент зафиксировано 1664 случая заражения COVID-19 - 83 из них выявлены у людей, прибывших из-за границы, 112 случаев завоза вируса из других регионов России.

Ранее мы писали, что в России зафиксировано 5 061 новый случай заражения коронавирусом.

Видео: ВК / Сергей Аксёнов