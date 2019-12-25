Большинство новых заражённых из Саакского района.

В Крыму выявили 30 новых случаев коронавируса. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксёнов на заседании оперативного штаба.

По его словам, большинство новых заражённых из Саакского района. Там коронавирус подтвердился у 23 человек.

22 это обсерватор Сакский, и один человек вне обсерватора. Сергей Аксёнов, глава республики Крым

Три человека заразились в селе Почётном Красноперекопского района, по два человека в Ялте и Алуште.

Аксёнов подчеркнул, что нужно проводить расследование — почему в одном обсерваторе заразилось так много людей.

Новые заражённые были выявлены в результате противоэпидемических мероприятий и после обращения заражённых с симптомами.

Ранее глава Крыма раскрыл судьбу курортного сезона в регионе.