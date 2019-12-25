Сергей Аксенов призвал "не строить иллюзий".

Глава Крыма раскрыл судьбу курортного сезона в регионе. Об этом Сергей Аксенов рассказал во время ежедневного доклада о ситуации распространением коронавируса на территории полуострова.

Курортный сезон вряд ли, по-честному мы говорим, состоится прокомментировал чиновник

Глава Крыма заявил, что введенные в регионе ограничительные меры будут длиться до тех пор, пока медики не разработают вакцину против коронавируса. Он добавил, что честно предупреждает об этом жителей региона для того, "чтобы никто иллюзий не строил".

По словам Сергея Аксенова, местная администрация откроет доступ для путешественников к курортам и туристическим объектам только в том случае, если эпидемиологическая обстановка в стране и мире значительно улучшится. До этого чиновникам необходимо получить соответствующие показания от Роспотребнадзора о снижении количества новых случаев заражения.

В Крыму вводят масочный режим с 12 мая.