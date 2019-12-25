Аксёнов отметил, что в аптеках должно быть необходимое количество масок.

В Крыму вводят масочный режим с 12 мая. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксёнов во время ежедневного доклада о ситуации с коронавирусом в регионе.

Аксёнов заявил, что в Крыму ведётся постоянный мониторинг наличия масок. По его словам, необязательно покупать медицинскую маску.

Глава республики подчеркнул, что маску следует носить в общественных местах. На улице этого делать не нужно — кроме ситуаций, когда граждане стоят на остановке или зашли в какое-либо помещение.

Аксёнов отметил, что в аптеках должно быть необходимое количество масок. Но их, по его словам, вполне можно сшить и дома.

Ранее СМИ сообщали, что в Москве могут ввести масочный режим с 12 мая.