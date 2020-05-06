СМИ: В Москве могут ввести масочный режим с 12 мая

Сообщается, что мера будет действовать два месяца.

В Москве могут ввести масочный режим с 12 мая. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседников газеты, власти сейчас рассматривают введение данной меры. По ней, жители столицы будут обязаны надевать маски при выходе на улицу и для проезда в общественном транспорте, а также при посещении общественных мест — таких как магазины, аптеки, больницы и проч.

Сообщается, что мера будет действовать два месяца.

Ранее Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве стабилизируется.

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