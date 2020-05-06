Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве стабилизируется. Мнением он поделился на совещании по теме коронавируса с президентом России Владимиром Путиным.
Собянин отметил, что в Москве не растёт количество госпитализаций и тяжёлых больных коронавирусной пневмонией. Также не растёт число пациентов, которым требуют помещения в стационар.
Это говорит в целом о некой стабилизации ситуации.
Сергей Собянин, мэр Москвы
Ранее мы писали, что с 12 мая в Москве начнут работать все промышленные и строительные предприятия.
Видео: Прямой эфир президента Владимира Путина о коронавирусе в стране и смягчении самоизоляции
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