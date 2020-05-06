В Москве не растёт количество госпитализаций и тяжёлых больных коронавирусной пневмонией.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве стабилизируется. Мнением он поделился на совещании по теме коронавируса с президентом России Владимиром Путиным.

Собянин отметил, что в Москве не растёт количество госпитализаций и тяжёлых больных коронавирусной пневмонией. Также не растёт число пациентов, которым требуют помещения в стационар.

Это говорит в целом о некой стабилизации ситуации. Сергей Собянин, мэр Москвы

Ранее мы писали, что с 12 мая в Москве начнут работать все промышленные и строительные предприятия.

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