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В Крыму выпал первый снег

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В ночь на 25 октября в регионе ожидаются обильные осадки и похолодание.

На плато горы Ай-Петри в Крыму выпал первый снег. Фото и видео природного явления появились в социальных сетях.

Туристы и жители полуострова поделились кадрами, на которых видно, как горную вершину Ай-Петри засыпает снегом. Кроме того, в регионе действует сильный ветер. По данным синоптиков, в ночь на 25 октября в Крыму ожидаются обильные осадки в виде дождя и мокрого снега, а также похолодание.

По информации издания "Коммерсантъ", в столице республики из-за возможных последствий непогоды введен режим повышенной готовности. 

Ранее мы сообщали, что в России за сутки выявили 35 660 новых случаев COVID-19.

Видео: ВК/ЗЛОЙ КРЫМЧАНИН

Теги: ай-петри, крым, первый снег, снег
Категории: Новости России, Лента новостей,

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