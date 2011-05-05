В ночь на 25 октября в регионе ожидаются обильные осадки и похолодание.

На плато горы Ай-Петри в Крыму выпал первый снег. Фото и видео природного явления появились в социальных сетях.

Туристы и жители полуострова поделились кадрами, на которых видно, как горную вершину Ай-Петри засыпает снегом. Кроме того, в регионе действует сильный ветер. По данным синоптиков, в ночь на 25 октября в Крыму ожидаются обильные осадки в виде дождя и мокрого снега, а также похолодание.

По информации издания "Коммерсантъ", в столице республики из-за возможных последствий непогоды введен режим повышенной готовности.

Ранее мы сообщали, что в России за сутки выявили 35 660 новых случаев COVID-19.

Видео: ВК/ЗЛОЙ КРЫМЧАНИН