В России за сутки выявили 35 660 новых случаев COVID-19

За сутки в РФ умерли 1072 пациента с коронавирусом днем ранее – 1075.

В России за сутки зафиксировали 34 073 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Днем ранее заразились ковидом 37 141.

За сутки в России умерли 1072 пациента с COVID-19, днем ранее – 1015. Больше всего от коронавируса умерло человек за сутки в Москве (84), Санкт-Петербурге (69) и в Краснодарском крае (39). За весь период пандемии в стране от COVID-19 скончались 230 600 человек.

За сутки в стране выявили 35 660 случаев заражения. Больше всего их выявлено в Москве (5279), Санкт-Петербурге (3297) и Подмосковье (3030). Всего за пандемию по состоянию на 24 октября выявлено 8 241 643 случаев заболевания.

Всего за сутки выздоровели от коронавируса 22 784 человек, за весь период пандемии – 7 165 92.

Ранее митрополит Волоколамский Иларион заявил, что священников необходимо включить в перечень тех, кто обязан вакцинироваться от коронавируса.

Фото: Piter.tv