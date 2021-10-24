Митрополит Иларион выступил за обязательную вакцинацию священников

Он считает, все священнослужители должны пройти вакцинацию от COVID-19, если у них нет медотвода.

Митрополит Волоколамский Иларион заявил, что священников необходимо включить в перечень тех, кто обязан вакцинироваться от коронавируса. Своим мнением он поделился в эфире телевизионного канала "Россия 24".

Иларион уточнил, что РПЦ не располагает данными по привитым духовным лицам и прихожанам.

Я лично думаю, что для священнослужителей вакцинация должна быть обязательной. Поскольку священнослужитель находится в постоянном контакте с очень большим количеством людей - за исключением, конечно, тех случаев, когда имеются медицинские противопоказания. митрополит Волоколамский Иларион

Он подчеркнул, что следует создать механизм, который будет побуждать людей вакцинироваться от COVID-19, так как многие не желают прививаться.

Ранее президент России Владимир Путин выразил недоумение по поводу того, что некоторые россияне медлят с вакцинацией. Глава государства отметил, что все созданные на данный момент отечественные препараты являются надежными.

Видео: Youtube / Россия 24