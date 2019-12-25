В Крыму в лобовом ДТП с грузовиком погибла женщина водитель

Несовершеннолетний пассажир получил открытую черепно-мозговую травму.

В Крыму на автодороге между Феодосией и Симферополем в ДТП погибла женщина и тяжело ранен подросток.

Авария произошла накануне, 6 августа, во второй половине дня. 56-летняя водитель "Renault Kangoo" по невыясненным причинам вылетела на встречку и врезалась в грузовик.

От полученных травм женщина скончалась на месте ДТП. Ее пассажир 2007 года рождения получил открытую черепно-мозговую травму.Водитель грузовика получил ушибы грудной клетки и конечности.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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Фото: Piter.TV