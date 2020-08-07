Под Красноярском после столкновения с мусоровозом погиб водитель "Лэнд Крузера"

В сети опубликованы жуткие кадры с места смертельного ДТП.

В Енисейском районе Красноярского края в ДТП с мусоровозом погиб водитель внедорожника.

ГИБДД РФ по Красноярскому краю сообщает, что накануне, 6 августа, на 315 км автодороги "Красноярск-Енисейск", 61-летний водитель автомобиля "Тойота Лэнд Крузер", двигаясь со стороны г. Лесосибирска, при совершении обгона выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с мусоровозом (МАЗ).

В результате ДТП водитель внедорожника погиб на месте. Пассажир и водитель грузовика с травмами доставлены в больницу.

Ранее:В Курганской области перевернулся бензовоз с топливом​​​​​​​

Фото и видео: ВК, ГИБДД24

.